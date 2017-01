Studie über gewalttätige Videospiele wegen fehlender Daten zurückgezogen

"Boom, Headshot!" ist der Name einer im Jahr 2012 veröffentlichten, wissenschaftlichen Abhandlung über den Zusammenhang von violenten Videospielen und aggressivem Verhalten im echten Leben. Darin erläutert wurden Zusammenhänge, die ganz klar beweisen sollten, dass Personen, die First-Person-Shooter spielen, auch im echten Leben bessere Treffsicherheit entwickeln und dadurch besser beim Schießen werden. Die Studie wurde geleitet von Professor Brad Bushman von der Ohio State University, der im Zuge einer anderen Forschung auch eine Publikation herausbrachte, die sich damit beschäftigte, wie gewalttätige Medien zu einem aggressiven Verhalten führen kann.

Dieser Report wurde lange Zeit von Patrick Markey, einem Psychologieprofessor an der Villanova Universität, und Malte Elson von der Ruhr Universität in Bochum diskutiert. Die beiden Professoren veröffentlichten ihrerseits Studienergebnisse, die zeigen sollen, dass der Konsum von gewalttätigen Spiele sogar Vorteile für den Spieler mitbringen kann. Die Herausgeber von "Boom, Headshot!", Communications Research, gaben nun in einer kurzen Info bekannt, dass die Verfasser des Werkes möchten, dass dieses zurückgezogen wird.

Studie wird zurückgezogen - Daten zum Belegen der Ergebnisse fehlen

Als Motivation dafür wird der Rat eines Komitees von der Ohio State University angeführt. Laut dem Committee of Initial Inquiry soll es Unregelmäßigkeiten in einigen Variablen der Daten geben, die für die Studie erhoben wurden. Leider könne man den Ursprung dieser Unregelmäßigkeiten nicht mehr nachverfolgen, weil die originalen Forschungsergebnisse nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Jahr 2016 sendeten Dr. Markey und Dr. Elson ihren Bericht an Dr. Gibbs, einen der Herausgeber bei Communication Research, der entschied, dass ein Widerruf garantiert wird. Eine Kopie der Studie befindet sich bei Dr. Bushman in Prüfung. Bald wird die Studie wohl offiziell für nichtig erklärt werden.

