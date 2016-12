Sogenannte "Rage Quitter" können anderen den Spielspaß verderben. Man befindet sich gerade mitten in einem spannenden Match und ist am gewinnen, da verlässt der andere vor Wut das Spiel, wodurch der Sieg beziehungsweise die Niederlange des anderen nicht gewertet wird.

Der Rage Quit, das Verlassen des Spiels aus Wut, ist auch im Beat 'em up Street Fighter 5 ein Problem, das für jede Menge Kritik der Fans sorgt. Geleakte Screenshots sollen nun zeigen, dass Entwickler Capcom an neuen Strafen für die Rage Quitter arbeitet. Zu diesen Strafen sollen kurzzeitige LP-Senkungen und eingeschränkte Teilnahme an weiteren Matches zählen. Wer öfters vor Zorn aus einem laufenden Wettkampf aussteigt, der wird als Rage Quitter gebrandmarkt. Ein Icon beim Spielernamen wird dies kenntlich machen, sodass andere entscheiden können, ob sie überhaupt noch gegen diese Person kämpfen wollen.

Diese Änderungen sollen offenbar mit einem kommenden Update eingeführt werden, mit welchem es außerdem möglich sein wird, seine eigene Hintergrundmusik in Street Fighter 5 einzubinden. Wann das Update für das Beat 'em up erscheint, ist noch nicht bekannt. Außerdem müste sich Capcom noch offiziell zu diesen Änderungen äußern.

