Street Fighter: Spieler demütigt Angeber im Turnier mit einem vernichtenden Sieg

Rivalität ist im Sport kein ungewöhnliches Phänomen, das gilt selbstredend auch für eSports. Der Ehrgeiz und unbedingte Wille, seine Gegner zu schlagen und den Wettkampf zu gewinnen, stellt zweifellos eine Grundanforderung für professioneller Sportler dar. Großen Show-Charakter haben dabei insbesondere die Momente des Triumphs. In Prügelspielen wie Street Fighter wird der Akt der gnadenlosen Vernichtung seines Gegenübers vom Publikum, den Kommentatoren aber auch der Sportler selbst frenetisch zelebriert.

Beispielhaft dafür ist der jüngst entstandene Zwist zwischen Philpot und Bradley. Die beiden Profispieler lieferten sich in Street Fighter zum Jahresbeginn im Rahmen des Frosty Faustings-Turniers einen aberwitzigen Schlagabtausch. Philpot ging aus dem Duell mit einem knappen 2:1-Ergebnis als Champion hervor. Anstatt dem Verlierer dann wie ein echter Sportsmann die Hand zu reichen, demütigte Philpot ihn mit einer abfällige Geste, die keinen Raum für Interpretationen bot: Bradley sei soeben vernichtet worden und solle nun schleunigst seinen Platz räumen. Hier das Video:



Später zog Philpot noch in einem mittlerweile entfernten Facebook-Beitrag noch weiter über seinen Konkurrenten her. Doch der ließ sich offenkundig nicht auf die Spielchen mit ihm ein und bereite sich auf das nächste Aufeinandertreffen vor. Schließlich standen sich Bradley und Philpot ein weiteres Mal gegenüber, dieses Mal sollte das Match jedoch einen anderen Ausgang nehmen.

Bradley brachte Philpot, der ihn vorher so sehr verspottete, eine eindeutige Niederlage bei. Während der offenkundig überraschte Verlierer Philpot wie versteinert sitzen bleibt, nutzt Bradley den tosenden Applaus für eine eigene Show-Einlage und bringt dem geschockten Philpot seine Demütigung in einem Gespräch bei. Am Ende reichen sich beide Profis schlussendlich als Zeichen des Respekts die Hände, während die Kommentatoren im Hintergrund vor Freude über die gerade erlebte Situation geradezu ausrasten.

Quelle: Kotaku