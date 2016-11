Wie es aussieht möchte Publisher und Entwickler Capcom das Kampfspiel Street Figher V für PC und PlayStation 4 noch einige Jahr unterstützen. In einem Interview sprach Executive Producer Yoshinori Ono gegenüber der Famitsu über die Zukunft von Street Fighter V. Demnach plant das Studio neue Inhalte bis in das Jahr 2020 zu veröffentlichen. "Das hier ist nicht nur so eine ein bis zwei Jahre Sache. Wir schauen sehr weit nach vorne... Wir haben Pläne die bis 2020 oder so gehen.", verriet Produzent Ono im Gespräch. Sein Kollege Tomoaki Ayano fügte hinzu: "Street Fighter V ist ein Titel, den wir solange unterstützen wie es nur geht. Wir arbeiten also daran und planen währenddessen an neuen Wegen das Spiel weiterzuentwickeln."

Im Verlauf des Gesprächs sprach Yoshinori Ono über die Möglichkeit, ob Capcom vor der Veröffentlichung des nächsten Street Fighter-Ablegers ein neues Kampfspiel auf den Markt bringen wird. Dazu sagte er: "Ich wäre sehr glücklich, wenn wir das machen könnten. Allerdings müssen wir zunächst Street Fighter V als eSports-Titel festigen. Ich habe bereits am Anfang erwähnt, dass wir mehr Teilnehmer als in der Street Fighter IV-Ära haben, aber wir wollen diese Zahl noch weiter erhöhen. Je mehr Menschen teilnehmen, desto größere Turniere können wir veranstalten und desto mehr Personen werden zuschauen." Im Rahmen der kommenden PlayStation Experience 2016 am 03. und 04. Dezember 2016 werden die besten Spieler in Street Fighter V um den Capcom Cup antreten. Weitere Meldungen zu Street Fighter V findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamespot