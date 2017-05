Stranger Things: Zweite Staffel könnte einige Fans verärgern

Die Serie Stranger Things, die vergangenen Herbst im TV lief, war ein großer Erfolg. Damit hatten weder die Produzenten noch die Schauspieler gerechnet. In diesem Oktober startet die zweite Staffel und Fans haben große Erwartungen, was die Fortsetzung der Geschichte angeht.

Achtung, es folgen einige Spoiler zur ersten Staffel von Stranger Things!

Stranger Things erzählt die Story der Freunde Mike, Dustin, Lucas und Will, welche 1983 zu den Nerds gehören und in ihrem Keller Pen&Paper-Rollenspiele spielen. Als eines Tages Will auf dem Heimweg verschwindet, entfaltet sich ein Mysterium rund um ein Portal in eine andere Dimension, aus welcher eine Kreatur in unserer Welt gelangt und Menschen entführt. Nur mit der Hilfe des mit übernatürlichen Kräften gesegneten Mädchens "11" kann Will gerettet und das Portal geschlossen werden.

Es blieben aber am Ende noch Fragen offen, darunter, was mit "11" passierte und ob es nicht noch mehr dieser mysteriösen Kreaturen geben könnte. Mit der für diesen Herbst geplanten zweiten Staffel von Stranger Things könnten einige dieser Fragen beantwortet werden. Viele Fans freuen sich bereits darauf.

Doch Schauspieler David Harbour, der Polizeichef Jim Hopper in der Serie spielt, erklärte jetzt, dass einige Elemente der neuen Staffel die Fans verärgern könnten. Er verglich dies mit Eiscreme. Wer Vanille-Eis bevorzugen und erwarten würde, der wäre vielleicht enttäuscht, weil er dieses Mal Erdbeer-Eis bekommt. Andere Teile der Serie wiederum könnten die Fans aber in Entzückung versetzen.

David Harbour spricht auch darüber, dass das gesamte Team ziemlich nervös ist, was die neue Staffel angeht, denn niemand hatte mit dem Erfolg gerechnet und niemand würde eine schlechtere zweite Staffel machen wollen. Alle seien einem immensen Druck ausgesetzt. Wie Staffel zwei von Stranger Things letzten Endes ausfällt, erfahren wir dann zum weltweiten Start am 31. Oktober.

Quelle: Polygon