Es: Der erste Trailer zur Neuverfilmung des Horror-Klassikers lehrt euch das Fürchten!

02.04.2017 um 10:15 Uhr In Andrés Muschiettis (Mama) "Es", der am 21. September 2017 in den deutschen Kinos anlaufenden Neuverfilmung des gleichnamigen Stephen-King-Horror-Romans von 1986, versetzt das Böse in Gestalt des albtraumhaften Clown Pennywise die verschlafene Kleinstadt Derry mit einer Mordserie in Angst und Schrecken. Sieben Heranwachsende finden sich zusammen, um gegen den Horrorclown anzutreten. Doch das Böse ruht niemals und schon bald müssen sich die Jugendlichen ihren schlimmsten Ängsten stellen - oder sterben.

Mehr zu Stephen King's Es (Kino-Remake; in Planung) findet ihr auf unserer Themenseite.