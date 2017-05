Stephen Kings Es: Neuer Filmclip zum Horror-Remake

Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres kehrt Stephen Kings Es auf die große Leinwand zurück - in Form eines modernen Remakes. Nachdem erst vor wenigen Wochen der erste, gruselige Trailer zum Film veröffentlicht wurde, hat das produzierende Studio Warner Bros. im Rahmen der MTV Awards 2017 frische Einblicke in das Machwerk des Regisseurs Andrés Muschietti enthüllt. Diese kommen in Form eines neuen Trailers, der sich nach einigen Sekunden aber eher als eine Art Filmclip entpuppt. Hier sehen wir, wie sich die neugierigen Kinder der Kleinstadt Derry in die Kanalisation schleichen, wo der Clown Pennywise lauert.

Der Regisseur Andrés Muschietti ist kein Fremder im Horror-Genre, und hat unter Anderem den Film Mama aus dem Jahr 2013 zu verantworten. Des Weiteren wurde er vor einigen Jahren für die Videospielverfilmung von Shadow of the Colossus angekündigt. Stephen Kings Es kommt voraussichtlich am 28. September 2017 in die deutschen Kinos. Für allgemeine Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr haltet Ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Filmstarts