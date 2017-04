01:35

Der Nebel: ​Stephen Kings Kurzgeschichte als Serie - erster Trailer

12.04.2017 um 12:28 Uhr Stephen Kings "Der Nebel" in Serienform: Der US-Sender Spike strahlt ab Juni die erste Staffel aus. Dieser Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Serienadaption "The Mist". "Der Nebel" wurde 2007 bereits von Frank Darabont für die Kinoleinwand umgesetzt. In der Serienfassung von Showrunner Christian Torpe spielen unter anderem mit: Alyssa Sutherland (Vikings), Isiah Whitlock Jr. (The Wire) und Frances Conroy (American Horror Story). Die Handlung wird dabei abgeändert: Die Menschen in der betroffenen Ortschaft werden nicht alle am gleichen Ort vom Nebel eingeschlossen. Stattdessen sitzen kleinere Gruppen an verschiedenen Orten fest. Die US-Ausstrahlung startet am 22. Juni 2017. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.

