Steep: ​Open-Beta-Termin steht fest und neues Video zeigt Features des Sportspiels

Interessiert ihr euch für das Sportspiel Steep von Ubisoft? Dann haltet euch die Zeit vom 18. bis zum 21. November frei. Denn dann findet die Open Beta des Spiels auf PC, der Xbox One und der Playstation 4 statt.

Zudem veröffentlichte Ubisoft ein neues Video zum Spiel. In diesem erfahrt ihr beispielsweise, wie ihr neue Missionen oder Absprungpunkte freischaltet. Zusätzlich zeigt man euch die umfangreichen Sharing-Funktionen des Spiels. Ebenso wird ein Interview mit Creative Director Igor Manceau geführt. In diesem spricht er darüber, was die Entwickler mithilfe der per Replay-Funktion erstellten Videoinhalten vorhaben. Außerdem gibt es Details zur Story von Steep.

Das Video könnt ihr euch direkt unterhalb dieser News ansehen. Steep bietet euch Wintersport-Spaß mit einer extrem detailreichen Grafik. Neue Screenshots zeigen, wie realitätsnah die Action abläuft.