Steep: Zwei Beta-Testphasen für November angekündigt

Ubisoft hat zwei Beta-Tests für sein kommendes Extremsportspektakel Steep angekündigt. Vom 10. bis 14. November findet zunächst eine weitere geschlossene Testphase statt. Anmeldungen werden bis 9. November auf der offiziellen Webseite zum Spiel angenommen. Im Zeitraum von 18. bis 21. November erhalten dann alle Interessenten einen Liftpass: Die Closed Beta wird zur Open Beta. Teilnehmen dürfen bei beiden Testphasen Besitzer von PC, PS4 und Xbox One.

Auch zum Umfang der beiden Steep-Betas liegen bereits konkrete Informationen vor. Die Teilnehmer dürfen sich in den drei Regionen Aravis, Tirol und Nadeln austoben. In der finalen Version werden deren sieben zur Wahl stehen. Außerdem gibt es neun sogenannte Berggeschichten. So nennt Ubisoft die erzählerische Herausforderungen, die es in Steep zu bewältigen gilt. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Steep.

Quelle: SteepGame.com (Registrierung)