Ubisoft hat den zweiten DLC zu seinem Wintersportspektakel Steep auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. "Winterfest", so der Titel der Erweiterung, enthält eine neue Sportart (Schlittenfahren), 21 zusätzliches Berg-Challenges und jede Menge verrückter Outfits. Als besondere Herausforderung muss in einem Bosskampf der Yeti-König in seine Schranken verwiesen werden. Der offizielle Launch-Trailer, zu finden unterhalb, vermittelt Eindrücke von den neuen Inhalten.

Einzeln kostet der "Winterfest"-DLC knapp 12 Euro. Inhaber des Steep-Season-Pass (in der Gold Edition bereits enthalten) werden natürlich nicht erneut zur Kasse gebeten. Insgesamt sind drei Erweiterungen für Steep geplant. Nach dem "Adrenalin"- und jetzt eben dem "Winterfest"- folgt irgendwann noch "Extreme"-Paket ist. Ob diese DLCs auch für die angekündigte Switch-Version von Steep geplant sind, ist nicht bekannt. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr natürlich auf unserer Themenseite zu Steep.