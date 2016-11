Steep in der Vorschau: Die Open-Beta ausführlich gespielt

Das auf der E3 2016 angekündigte Extremsportspiel geht kurz vor dem Release am 2. Dezember in die heiße Phase. Vom 18. bis 21. November hielt Publisher Ubisoft deshalb ein verlängertes offenes Beta-Wochenende ab. Die gute Nachricht: Trotz vieler Spieler liefen die Server absolut stabil und bestanden somit den Härtetest vor der baldigen Veröffentlichung. Die noch bessere Nachricht: Steep macht einen Heidenspaß und sieht mittlerweile richtig gut aus. Beklagten wir nach unseren letzten Anspielmöglichkeiten auf E3 und Gamescom noch, dass der Titel unscharf und seltsam grieselig aussah, ist er jetzt richtig ansehnlich. Lediglich die Vegetation wirkt ein wenig altbacken und die Texturen der Felsen sind teilweise etwas matschig.



Freiheit für alle!

Die offen angelegte und toll gestaltete Spielwelt vermittelt ein wunderbares Gefühl totaler Freiheit. Quelle: PC Games In der Beta-Phase waren mit Aravis, Tirol und den Nadeln ganze drei Regionen komplett spielbar. Im fertigen Spiel wird man sieben Berge inklusive Umland frei erkunden dürfen. Besonders schön und ganz und gar Ubisoft-untypisch: Steep nimmt einen nur für ein kleines Tutorial kurz ans Patschehändchen und lässt einem danach völlige Freiheit. Sollen wir uns an den verschiedenen Wettbewerben versuchen oder wollen wir einfach die herrlich gestaltete Umgebung erkunden und dabei vielleicht sogar auf neue Dropzones stoßen, an denen sich neue Challenges freischalten lassen?

Steep verzichtet auf eine Story und tragende Charaktere. Die Entwickler von Ubisoft Annecy geben uns stattdessen einfach einen riesigen Abenteuerspielplatz, auf dem wir uns zwar selbst den Spaß suchen müssen, der aber auch das Gefühl der im Spiel enthaltenen Extremsportarten perfekt einfängt. Auf der einen Seite vermittelt Steep den Adrenalinkick der Sportarten selbst, auf der anderen Seite das Gefühl von Freiheit, wenn ihr abgeschiedene Areale erkundet und dort neue Spots entdeckt.

Trotz der Online-Komponente des Titels springen euch nämlich dauernd irgendwelche hyperaktive Kiddies vor der Nase rum. In den Gebieten mit den festen Challenges ist natürlich mit erhöhtem Spieleraufkommen zu rechnen, doch wer sich eher als einsamer Wolf sieht, darf auch in entlegene Bergregionen vordringen und dort die Stille sowie die phänomenale Aussicht genießen. Überhaupt brauchen Einzelspieler keine Sorge zu haben, dass ihnen der Multiplayer aufgezwungen wird. Man darf zwar jederzeit per Quadrat-Taste einer Party von bis zu vier Spielern beitreten und mit diesen Wettbewerbe bestreiten, doch die Challenges lassen sich auch alleine erledigen.

Fliegen, gleiten, stürzen

Das Tricksystem ist recht simpel gehalten, sorgt aber trotzdem immer wieder für spektakuläre Bilder. Quelle: PC Games Doch kommen wir zu den verschiedenen Sportarten. Steep erlaubt uns mit Skiern und Snowboard über die Pisten zu jagen, mit dem Paraglider über die toll gestaltete Landschaft zu gleiten und uns mit dem Wingsuit wagemutig durch die engsten Schluchten zu fliegen. Per Druck auf R1 öffnet ihr ein Ringmenü und könnt euch sofort euer Sportgerät auswählen. Die Challenges, welche frei über die Bergpanorama-Ansicht ausgewählt werden legen jedoch fest mit welcher Ausrüstung ihr die jeweilige Disziplin bestreitet. Ski und Snowboard steuern sich sehr eingängig, die Tricksteuerung ist jedoch recht rudimentär und reagiert zuweilen etwas zickig. Per R2 springt ihr von Schanzen und Abhängen, bewegt ihr den linken Stick zur Seite dreht ihr euch, drückt ihr ihn nach oben oder unten, macht ihr ein Salto. Drückt ihr dabei R2 führt ihr einen Grab aus. Nach etwas Übung gehen die recht wenigen Tricks ganz gut von der Hand, obwohl die Steuerung teilweise etwas träge reagiert. Schade nur, dass ihr mit dem Snowboard keine Grinds vollführen dürft.

Wer sich einmal mit dem Wingsuit von der Spitze eines Berges wirft, versteht schon bald, was dieses Adrenalin ist, von dem diese Sportler immer reden. Quelle: PC Games Der Paraglider steuert sich ein wenig anspruchsvoller, da ihr hier eben auch ein wenig auf die Luftströmungen achten müsst. Da ihr hier lediglich langsam gleitet und ein wenig hin und herschwenken dürft, ist dies die langweiligste Disziplin bei Steep. Das holt der Wingsuit dann aber wieder locker raus. Wer sich einmal in diesem Flatter-Anzug von einem Berggipfel den verschneiten Tälern entgegen stürzt, versteht plötzlich ganz genau, was echte Extremsportler meinen, wenn sie den Adrenalinkick beschreiben. Hier braucht es aber auch jede Menge Übung bis man die richtige Balance aus Höhe und Schnelligkeit gefunden hat, um die verschiedenen Challenges zu bestehen.

Die Aufgaben sind dabei abwechslungsreich. Neben Checkpointrennen gibt es auch Trick-Wettbewerbe oder Contests, in denen der beste Sturz gekürt wird sowie Sonderaufgaben, in denen ihr beispielsweise durch enge Löcher in einer Felswand flieget. Die Challenges machen ordentlich Laune, sind teilweise aber auch richtig knackig und verlangen, dass ihr die Piste auswendig lernt. Umso besser, dass ihr jede Aufgabe mit einem Druck auf Dreieck sofort neu starten dürft. Aufgrund der spektakulären Stürze macht aber selbst das Scheitern Spaß.