Heute ist der Startschuss für die offene Beta-Testphase von Steep gefallen. In der Open Beta sind drei von insgesamt sieben Regionen befahrbar. Unsicher gemacht werden können diese per Wingsuit, auf Skiern, mit dem Snowboard, per Paraglider - und auch zu Fuß. Steep bietet dabei verschiedene Arten von Aktivitäten von ruhigem Cruisen durch Wälder bis hin zu kompetitiven Herausforderungen auf eisigen Gipfeln. Auch der Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler ist in der Vorabversion verfügbar.

Alle Beta-Teilnehmer bekommen ein exklusives Crash-Test-Dummy-Outfit geschenkt, welches sie dann in der finalen Version von Ubisofts Extremsportspiel überstreifen dürfen. Release-Termin ist der 2. Dezember. Steep erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Separat für knapp 20 Euro ist der Season-Pass erhältlich, der insgesamt drei Erweiterungen (Adrenalin-, Extreme- und Winterfest-DLC) freischaltet. Unterhalb könnt ihr euch zwei neue Gameplay-Videos zu Steep ansehen, in denen die beiden Extremsportler Louie Vito (Snowboard) und Luke Aikins (Wingsuit) ihr virtuelles Alter Ego kontrollieren. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Steep.