Steep: Erweiterung zu den Olympischen Winterspielen 2018 angekündigt

Fans der Wintersport-Simulation Steep dürfen sich schon bald auf neue Inhalte freuen. Wie Publisher Ubisoft im Rahmen seiner E3-Präsentation bekannt gegeben hat, wird im Dezember 2017 eine neue Erweiterung für Steep erscheinen. Dabei handelt es sich um den DLC "Road to the Olympics", der passend zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang erscheint. Einen ersten Trailer zur Erweiterung könnt Ihr euch unterhalb der Meldung ansehen. Die Inhalte werden für alle Plattformen veröffentlicht.

In "Road to the Olympics" stehen verschiedene olympische Sportarten zur Verfügung. Dabei handelt es sich unter anderem um Downhill, Slopestyle, Halfpipe, Giant Slalom, Super G und Big Air. Welche Spielmodi in Zusammenhang mit der Erweiterung hinzugefügt werden, wurde noch nicht bekannt gegeben. Optisch sorgen die offiziellen Anzeigen der Olympischen Winterspiele für eine bessere Atmosphäre. Weitere Meldungen und Videos zu Steep findet Ihr auf unserer Themenseite.