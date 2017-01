Steep: Adrenalin-DLC ab sofort erhältlich, gratis für Season-Pass-Inhaber

Wie Ubisoft bekannt soeben per Pressemitteilung bekannt gegeben hat, ist ab sofort der erste DLC für das Open-World-Extremsportspiel erhältlich. Das sogenannte Adrenalin-Paket enthält fünf neue Kostüme, drei Wingsuits und zwei Snowboards. Damit können die Spieler auf den drei ebenfalls neuen Nacht-Herausforderungen antreten: "Light the Way"-Track in Aiguilles (Paraglider), "Dark Pines" in Tirol (Wingsuit) und "Paranormal"-Track in Aoste (Ski, Snowboard).

Das Adrenalin-Paket ist im Steep-Season-Pass enthalten, kann aber auch separat für 6,99 Euro erworben werden. Insgesamt sind drei DLCs angekündigt. Es fehlen noch Extreme- (9,99 Euro) und Winterfest-Paket (11,99 Euro). Seht euch hierzu das Video unterhalb an. Termine gibt es für diese beiden Zusatzinhalte noch nicht. Denkbar wäre eine Veröffentlichung im Monatstakt. Schließlich ist Steep Anfang Dezember des vergangenen Jahres für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr natürlich auf unserer Themenseite zu Steep.