The Day After : The Last of Us für PC? Erster Teaser-Trailer

16.05.2017 um 11:00 Uhr Hier könnt ihr euch den ersten kurzen Teaser-Trailer zu The Day After vom französischen Studio Coconut Games ansehen. Die vielleicht wichtigste Info vorab: The Day After ist kein Multiplayer-Spiel. Zwar gibt es einen Online-Koop-Modus, der Fokus liegt aber auf der Story. Die dreht sich um ein bislang unbekanntes Bakterium, welches die meisten Bewohner des kleinen Minenstädtchens Grayfox Hill in eine Art Zombies verwandelt hat. Das erinnert in nicht gerade geringem Maße an The Last of Us von Naughty Dog. Ob der Vergleich tatsächlich passend ist, erfahren wir voraussichtlich im Sommer 2017. Dann soll The Day After als Early-Access-Spiel bei Steam erscheinen. Von Umsetzungen für Konsolen ist nichts bekannt.

