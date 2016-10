Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 26.10. - GTA 5, The Cat Lady und mehr

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Diese Woche erwartet euch ein großes Angebot an vielfältigen Spielen. Alle Baseball-Fans dürfen sich über die Sportsimulation Out of the Park Baseball 17 im Steam-Tagesdeal freuen. Im actiongeladenen Rockstar-Blockbuster GTA 5 aus dem Steam-Angebot dürft ihr den Gangster in euch rauslassen und Geldtransporter überfallen. Wem DOOM 2 zu einfach ist, der darf sich an den 20 neuen DOOM 2-Missionen in Master Levels for Doom 2 probieren. SUPERHOT ist ein einzigartiger Ego-Shooter, in dem die Zeit nur dann vergeht, wenn ihr euch bewegt. Diese und viele weitere Deals findet ihr in der folgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Out of the Park Baseball 17: 75 Prozent Rabatt, 9,24 Euro (endet am 03.11. um 19 Uhr)

Midweek Madness: Deals ab Mitte der Woche

GTA 5: 40 Prozent Rabatt, 35,99 Euro (endet am 28.10. um 19 Uhr)

Master Levels for Doom II: 50 Prozent Rabatt, 7,44 Euro (endet am 27.10. um 19 Uhr)

SUPERHOT: 40 Prozent Rabatt, 13,79 Euro (endet am 28.10. um 19 Uhr)

Der Special Promotion-Steam Deal

Monstrum: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 28.10. um 19 Uhr)

Cylne: 50 Prozent Rabatt, 4,49 Euro (endet am 29.10. um 19 Uhr)

Corrosion: Cold Winter Waiting [Enhanced Edition]: 90 Prozent Rabatt, 0,79 Euro (endet am 28.10. um 19 Uhr)

Weeklong Deals: Deals der nächsten Woche

The Cat Lady: 66 Prozent Rabatt, 3,05 Euro (endet am 31.10. um 19 Uhr)

Galactic Civilizations III: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 31.10. um 19 Uhr)