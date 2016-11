Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 14.11. - I Am Bread und Daedalic-Adventure-Bundle

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Mit 90 Prozent Rabatt auf das Daedalic-Adventure-Bundle bekommt ihr mehrere spannende Point & Click-Abenteuer zum geringen Preis: In Deponia entflieht ihr gemeinsam mit Rufus dem eigenen Elend und sucht euer Glück in der fliegenden Stadt Elysium, während ihr in Harveys neue Augen alte Bekannte aus dem Klassiker "Edna bricht aus" wiedertrefft. Wer einmal herzhaft lachen möchte, dem sei der verrückte Brot-Simulator I Am Bread aus dem Steam-Angebot ans Herz gelegt - hier dürft ihr euch als Toastscheibe durch die Küche kämpfen! Diese und viele weitere Deals findet ihr in der folgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

WWE 2K16: 75 Prozent Rabatt, 12,49 Euro (endet am 15.11. um 19 Uhr)

Obduction: 20 Prozent Rabatt, 23,99 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)

Der Special Promotion-Steam Deal

Surgeon Simulator 2013: 80 Prozent Rabatt, 1,99 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)

I am Bread: 75 Prozent Rabatt, 3,24 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)

Suits: A Business RPG: 51 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)

Ember: 20 Prozent Rabatt, 7,99 Euro (endet am 18.11. um 19 Uhr)

Weeklong Deals: Deals der nächsten Woche

Momodora: Reverie Under the Moonlight: 30 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)

Empire: Total War: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)

Daedalic-Adventure-Bundle: 90 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)

Harveys neue Augen: 85 Prozent Rabatt, 2,99 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)

Jotun: Valhalla Edition: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)

Make America Great Again: The Trump Presidency: 50 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)

Absolute Drift: 33 Prozent Rabatt, 8,03 Euro (endet am 14.11. um 19 Uhr)