Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps.

Auch diese Woche hat Steam wieder vielfältige Schnäppchen im Angebot. Besonders Shooter-Fans kommen dabei auf ihre Kosten. Der Action-Titel Rainbow Six Siege ist dieses Wochenende vergünstigt und gratis spielbar. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle verschiedener Spezialeinheiten, um Terroristen zu eliminieren. Des Weiteren wird im Early Access-Spiel Squad durch Teamplay und interne Radio-Kommunikation das gegnerische Team besiegt. Wer es aber etwas ruhiger angehen möchte, der kann in dem Point & Click-Adventure New York Mysteries: The Lantern of Souls während einer Apokalypse einen Mordfall aufklären. Diese und viele weitere Steam-Angebote warten auf euch in der folgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

The Silent Age: 90 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 11.11 um 19 Uhr)

Dungeon Rushers: 33 Prozent Rabatt, 10,04 Euro (endet am 12.11 um 19 Uhr)

Play For Free!

Squad: 50 Prozent Steam-Rabatt, 18,49 Euro (endet am 14.11 um 19 Uhr)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 14.11 um 19 Uhr)

Weekend Deal

Party Hard: 50 Prozent Rabatt, 6,44 Euro (endet am 14.11 um 19 Uhr)

Party Hard Collector's Edition: 41 Prozent Steam-Rabatt, 12,94 Euro (endet am 14.11 um 19 Uhr)

Der Special Promotion-Steam Deal

Hive Complete Pack: 75 Prozent Rabatt, 3,99 Euro (endet am 19.11 um 19 Uhr)

Space Pilgrim Episode I: Alpha Centauri: 76 Prozent Steam-Rabatt, 0,22 Euro (endet am 22.11 um 19 Uhr)

Khet 2.0: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 19.11 um 19 Uhr)

Shadow Warrior Classic Redux: 80 Prozent Rabatt, 2 Euro (endet am 14.11 um 19 Uhr)

Massive: 80 Prozent Rabatt, 1,99 Euro (endet am 22.11 um 19 Uhr)

RunGunJumpGun: 60 Prozent Rabatt, 3,19 Euro (endet am 20.11 um 19 Uhr)

RunGunJumpGun: Special Atomik Edition: 48 Prozent Steam-Rabatt, 5,18 Euro (endet am 20.11 um 19 Uhr)

Halcyon 6: Starbase Commander: 20 Prozent Rabatt, 15,99 Euro (endet am 15.11 um 19 Uhr)

Beholder: 20 Prozent Rabatt, 7,99 Euro (endet am 16.11 um 19 Uhr)

New York Mysteries: The Lantern of Souls: 20 Prozent Steam-Rabatt, 5,59 Euro (endet am 24,11 um 19 Uhr)