Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Ab dem 04.01. gibt es für euch auf Steam wieder einmal einige Schnäppchen zu holen. Behauptet euch im Klassiker Turok als zeitreisender Krieger gegen fiese Dinosaurier oder rätselt euch in dem Indie-Meisterwerk Duskers strategisch durch eine dystopische Science-Fiction Welt. Auch RPG-Fans kommen mit Storm of Spears in dieser Woche auf ihre Kosten. Weitere Deals, die viele unterschiedliche Genres abdecken, findet ihr in der folgenden Liste:

Deal des Tages

Turok: 75 Prozent Rabatt, 4,99Euro (endet am 05.01. um 19 Uhr)

Duskers: 25 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 04.01. um 19 Uhr)

Midweek Madness

Awesomenauts: 80 Prozent Rabatt, 1,99 Euro (endet am 06.01. um 19 Uhr)

Red Orchestra: Ostfront 41-45: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 06.01. um 19 Uhr)

Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad with Rising StormRed Orchestra: Ostfront 41-45: 75 Prozent Rabatt, 4,49 Euro (endet am 06.01. um 19 Uhr)

Besondere Angebote

Rolling Sun: 90 Prozent Rabatt, 0,19 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Squirbs: 90 Prozent Rabatt, 0,19 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Airscape - The Fall of Gravity: 90 Prozent Rabatt, 0,19 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

The Odyssey: Winds of Athena: 90 Prozent Rabatt, 0,24 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

PARTICLE MACE: 90 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 10.01. um 19 Uhr)

Bohemian Killing: 85 Prozent Rabatt, 1,94 Euro (endet am 09.01. um 19 Uhr)

The Howler: 83 Prozent Rabatt, 0,33 Euro (endet am 17.01. um 19 Uhr)

Storm Of Spears RPG: 83 Prozent Rabatt, 0,22 Euro (endet am 17.01. um 19 Uhr)

Intergalactic Bubbles: 76 Prozent Rabatt, 0,22 Euro (endet am 17.01. um 19 Uhr)

Morphopolis: 76 Prozent Rabatt, 0,24 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

UBERMOSH Vol.3: 75 Prozent Rabatt, 0,47 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Empire of the Gods: 75 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 09.01. um 19 Uhr)

Taimumari: 75 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 10.01. um 19 Uhr)

Radium: 66 Prozent Rabatt, 1,01 Euro (endet am 17.01. um 19 Uhr)

Projector Face: 60 Prozent Rabatt, 1,99 Euro (endet am 07.01. um 19 Uhr)

ORCS: 51 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 17.01. um 19 Uhr)

Dinosaur Hunt: 51 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 17.01. um 19 Uhr)

Razortron 2000: 51 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Trip to Vinelands: 50 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Art Rage 4: 50 Prozent Rabatt, 22,99 Euro (endet am 15.01. um 19 Uhr)

Cross Set: 45 Prozent Rabatt, 1,64 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Psychocat: The Answer: 40 Prozent Rabatt, 0,59 Euro (endet am 10.01. um 19 Uhr)

Duke of Alpha Centauri: 40 Prozent Rabatt, 1,79 Euro (endet am 04.01. um 19 Uhr)

Lost Lands: The Golden Curse: 40 Prozent Rabatt, 4,19 Euro (endet am 05.01. um 19 Uhr)

Tormentum - Dark Sorrow: 33 Prozent Rabatt, 8,03 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Road Redemption: 30 Prozent Rabatt, 13,99 Euro (endet am 10.01. um 19 Uhr)

Super Duper Flying Genocide 2017: 25 Prozent Rabatt, 0,74 Euro (endet am 05.01. um 19 Uhr)

Sector Six: 25 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 17.01. um 19 Uhr)

Polynomial 2 - Universe of the Music: 20 Prozent Rabatt, 9,59 Euro (endet am 10.01. um 19 Uhr)