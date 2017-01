Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Die Apokalypse droht und die Welt liegt in Trümmern. Euch begleiten all jene Charaktere, die ihr aus dem ersten Teil habt "retten" können. Die nordisch angehauchte Erzählung zeigt den Weg jener "Flüchtlinge", die dem Grauen der schwarzen Horden entkommen wollen. Als Anführer eures Zuges stellen sich euch aber auch ganz alltägliche Gefahren in den Weg, sodass ihr euch öfter in der Situation seht, fatale Entscheidungen treffen zu müssen. Alternativ bietet Dovetail Games einige Simulatoren an, die euch in Cockpits oder Führerhäuser transportieren - selbst die Angelrute bleibt hier nicht verschont!

Die Steam-Tagesdeals

The Banner Saga 2: 25 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 09.01. um 19 Uhr)

Dovetail Games - Publisher Deals auf Steam

SX: Steam Edition - Premium Collection: 50 Prozent Rabatt, 34,99 Euro (endet am 09.01. um 19 Uhr)

Euro Fishing: 60 Prozent Rabatt, 7,99 Euro (endet am 09.01. um 19 Uhr)

Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition: 60 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 09.01. um 19 Uhr)

Train Simulator: 60 Prozent Rabatt, 11,99 Euro (endet am 09.01. um 19 Uhr)

Special Promotion auf Steam

Rolling Sun: 90 Prozent Rabatt, 0,19 Euro (endet am 09.01. um 19 Uhr)

We Are The Dwarves: 72 Prozent Rabatt, 6,43 Euro (endet am 09.01. um 19 Uhr)

Shiness: The Lightning Kingdom: Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 09.01. um 19 Uhr)