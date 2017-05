Valve hat am 15. Mai 2017 überraschend das offizielle Steam-Forum geschlossen - ohne Vorwarnung oder sonstige Informationen an die Community. Diese reagierte nun nicht allzu glücklich auf den plötzlichen Tod der Diskussionsplattform, weswegen der Betreiber Valve noch einmal zurückgerudert ist, und sich in Form eines Beitrags des Administrators jmccaskey entschuldigt hat. Das Forum soll auch weiterhin permanent geschlossen werden, nun sollen Nutzer aber noch ein wenig Zeit haben, etwaige Daten zu sichern, und sich von der Diskussionsplattform zu verabschieden.

"Gestern sind diese Foren vom Netz genommen worden, und wir haben schnell von Vielen gehört, die wünschten, es hätte eine Warnung gegeben, damit sie einige Inhalte speichern oder Archivieren können", so jmccaskey in seinem Beitrag. "Ihr habt Recht, wir haben es versäumt, Euch die Abschaltung des Forums zu kommunizieren, damit Inhalte gesichert werden können. Deswegen haben wir den Zugang zum Forum nun wiederhergestellt, aber wir werden nicht imstande sein, es längerfristig zu unterstützen. Am 5. Juni 2017 wird es permanent vom Netz gehen."

Inhalte, die Forennutzer als wertvoll erachten, sollten bis dahin gesichert oder in den Steam-Diskussionsbereich verschoben werden, empfiehlt der Administrator. Diese Austauschplattform soll nämlich nicht von der Abschaltung betroffen sein. Für weitere Informationen und kommende Neuigkeiten rund um Steam haltet Ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Steam via Gamestar