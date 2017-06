Steam: Summer Sale mit tollen Angeboten gestartet

Es ist soweit: Valve hat den Steam Summer Sale gestartet. Wieder erwarten euch sehr heiße Angebote passend zum momentan sehr heißen Sommer.

Bis zum 5. Juli stehen für euch interessante Angebot bereit, mit denen ihr viel Geld bei ausgesuchten Spielen sparen könnt. Zu den Top Angeboten gehören:

Bis zu 50 Prozent Ersparnis auf die Call of Duty Reihe. CoD: Infinite Warfare erhaltet ihr also momentan für 29,99 Euro.

Die Ghost Recon Serie bietet Spiele, die um bis zu 66 Prozent reduziert sind. Das Action-Rollenspiel Grim Dawn erhaltet ihr für 12,49 Euro. Guardians of the Galaxy für 15,40 Euro und das RPG Tyranny für 22,49 Euro. Auch die Final Fantasy Reihe bietet Rabatte um bis zu 50 Prozent. Das epische Rollenspiel Torment: Tides of Numera erhaltet ihr für 22,49 Euro. Das Actionspiel Mafia 3 kostet 14,79 Euro.

Zu den weiteren Highlights zählen das RPG Expedition Vikings für 22,49 Euro, das Hack 'n Slash Wolcen: Lords of Mayhem für 14,99 Euro und Torchlight 2 für 4,74 Euro. Wer sich auf den Release von Mittelerde: Schatten des Krieges vorbereiten will, der bekommt den Vorgänger Mordors Schatten jetzt für 3,99 Euro!

Da lohnt es sich doch bestimmt, bei dem einen oder anderen Angebot zuzuschlagen. Stöbert in aller Ruhe durch das Sortiment. Mit den Schnäppchen könnt ihr euch dann zu Hause einigeln und müsst nicht in der sengenden Hitze draußen sein.

Der Steam Summer Sale wird am 5. Juli enden. Bis dahin habt ihr Zeit, nach Schnäppchen zu suchen. Dieses Mal ist der Sale auch mit einem Sammelalbum verbunden. Es erwarten euch tägliche Aufgaben, deren Erfüllung euch besondere Sticker einbringen. Diese dürft ihr dann in eurem Sammelalbum anbringen und dieses immer weiter verzieren.

Was haltet ihr vom diesjährigen Steam Summer Sale? Ist etwas dabei, das euch gut gefällt und was denkt ihr über die Sammelalbum-Aktion mit den Stickern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Quelle: Steam