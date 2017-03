Steam: Erneut Änderungen am Review-System - Nur wer bezahlt, dessen Bewertung zählt

Wer die Reviews von Spielen auf der Plattform Steam verfolgt, dem ist vielleicht in den vergangenen Tagen aufgefallen, dass sich einige Wertungen verändert haben und auch die Anzahl der Reviews für die Gesamtwertung mancher Spiele deutlich geschrumpft ist.

Hierzu hat Valve jetzt eine Erklärung abgeliefert. Und zwar wurde in dieser Woche eine weitere Änderungen am Review-System auf Steam durchgeführt. In die Wertung fließen jetzt nur noch die Tests von Spielern ein, welche das jeweilige Spiel gekauft haben. Wer einen Titel als Geschenk oder einen Key von einem Publisher oder Entwickler erhalten hat oder, wer nur an einem Gratis-Wochenende mitgespielt hat, der darf zwar weiterhin Reviews verfassen, diese werden bei der Wertung des Spiels aber nicht mehr berücksichtigt. Das soll für mehr Transparenz und Fairness sorgen.

Noch wurden nicht alle Spiele auf Steam umgestellt, doch das wird sich in den kommenden Tagen ändern. Valve erklärt, dass sich die Gesamtwertung von Spielen in den kommenden Tagen noch mehrmals verändern kann, je nachdem, welche Reviews mit in die Gesamtbewertung aufgenommen werden. Zudem gilt die Änderungen nicht für kostenlose Spiele. Bei diesen werden nach wie vor alle Reviews mit einberechnet.

Quelle: BluesNews