Steam: Diese zehn Perlen wurden kürzlich veröffentlicht

Unter all den Spielen, die jeden Tag über Steam veröffentlicht wird, können schon mal die einen oder anderen Perlen durchrutschen, die man vielleicht gar nicht bemerkt.

Wir möchten euch zehn Spiele vorstellen, die vielleicht noch gar keiner auf dem Radar hatte, die sich aber definitiv lohnen, gespielt zu werden.

Flood of Light

Ein atmosphärisches, dystopisches und düsterer Adventure mit vielen Puzzles, in dem ihr das Licht zurück in eine dunkel gewordene Stadt bringen müsst. Das Spiel kostet 3.99 Euro.

Scrollonoid

Das Actionspiel erinnert an eine Mischung aus Arkanoid/Breakout und Xenon 2 sowie Space Invaders. Ihr ballert euch durch Feinde und müsst dabei auch immer einen Ball auffangen und abblocken. Der Preis beträgt 9,99 Euro.

Goodbye My King

Das First-Person-Adventure lässt euch das Schloss eines Königs erkunden, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Der Mix aus Erkundung, Adventure und Horror kostet 5,94 Euro.

The Adventurer and His Backpack

Das Rollenspiel erinnert an eine Mischung aus Diablo und dem Browsergame Shakes & Fidget. Ihr kämpft gegen Feinde, sammelt jede Menge Beute auf und verbessert euren Helden. Kostenpunkt 1,19 Euro.

Gorescript

Der Shooter bietet sehr schnelle Retro-Action und eine blockige Voxel-Grafik. Wer auf Old-School-Shooter-Action mit bunter Optik steht, der kann die 8,49 Euro investieren.

21 Days

Hierbei handelt es sich um ein Retro-Adventure-RPG, in dem ihr einen syrischen Flüchtling spielt, der mit seinem neuen Alltag in einem fremden Land zurecht kommen muss. Der Preis beträgt 1,99 Euro.

Get Even

Der Stealth-Shooter mit politischer Story sieht durchaus sehr gut und interessant aus. Ihr seid ein ehemaliger Auftragsmörder, der ohne Erinnerung in einer Irrenanstalt erwacht und herausfinden müsst, was vor sich geht. Kostenpunkt 29,99 Euro.

The Fleet

Für 2,99 Euro erhaltet ihr den Adventure-Strategie-Mix The Fleet. Gespielt wird in in Text-Adventure-Form und eure Aufgabe ist es als Kommandant einer Flotte Allianzen einzugehen und Schlachten zu schlagen.

Debugger 3.16: Hack'n'Run

Der flotte Plattformer bietet schnelle Action und knifflige Puzzles sowie spaßige Kämpfe in einer atmosphärischen Grafik. Der Preis des Spiels beträgt 9,95 Euro.

Drago Dino

Ebenfalls um einen Plattformer handelt es sich bei Drago Dino. Als knuffiger Drache überwindet ihr Hindernisse, Abgründe und Gegner und versucht, auch zu zweit so viele Edelsteine einzusammeln, wie möglich. Der Preis liegt bei 10,19 Euro.

Und, habt ihr ein Spiel gefunden, das euch gefällt? Dann ladet es euch über Steam herunter.

