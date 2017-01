Es ist kurios und sorgt für Stirnrunzeln, wenn Spiele ohne Ankündigung oder Erklärung von Steam verschwinden. So geschehen mit einigen Spielen aus dem Portfolio des Entwicklerstudios Platinum Games.

Die Spiele Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan, TMNT: Out of the Shadows, The Amazing Spider-Man und dessen Nachfolger wurden sang- und klanglos aus dem Sortiment entfernt. Bisher gibt es keine Erklärung dazu. Alle Spiele wurden von Activision gepublisht.

Vor kurzem verschwanden auch einige Spiele von Codemasters von Steam, darunter Grid, Dirt 3 und F1 2013. Der Grund hierfür hängt allem Anschein nach mit Lizenzprobleme zusammen. Es ist durchaus denkbar, dass dies auch bei den nun verschwundenen Spielen von Platinum Games der Fall ist. Allerdings wurde Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan erst vor etwa acht Monaten veröffentlicht, was es schon seltsam macht, dass dieses Spiel jetzt schon von Steam entfernt wurde.

Die verschwundenen Spiele können von Besitzern nach wie gespielt werden, nur zum Verkauf werden sie momentan nicht mehr über Steam angeboten.

