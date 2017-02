Nachdem es in der Vergangenheit bereits versucht, aber einige Tage darauf wieder eingestellt, wurde, möchte Valves Geschäftsführer Gabe Newell erneut Bezahl-Mods nach Steam bringen. Im April 2015 startete das Pilotprojekt mit The Elder Scrolls 5: Skyrim und kommerziellen Modifikationen, welche Modder an bislang erfolgreichen Beteiligungsmodellen teilhaben lassen sollten. Die Aktion lief jedoch sehr schnell aus dem Ruder und Spieler waren darüber sehr verärgert. Anbieter von Bezahl-Mods erhielten sogar Todesdrohungen als Reaktion auf das neue Geschäftsmodell. Valve ruderte zurück und verärgerte dadurch zahlreiche Modder, die das Unternehmen darauf attackierten. Die Sache schien daraufhin zunächst vom Tisch zu sein, bis Valve im März 2016 einen zweiten Anlauf wagte und Bezahl-Mods zunächst in Dota 2 zurückbrachte.

Bezahl-Mods auf Steam sind nach wie vor ein aktuelles Thema

Nach wie vor hält Valves Gabe Newell auf die Idee von Bezahl-Mods auf Steam recht große Stücke und möchte diese etablieren. "Die Gaming-Community muss die Menschen belohnen, die Mehrwerte schaffen", sagte Newell in einem Interview mit PC Gamer. Das Modell soll irgendwann in Zukunft erneut ins Leben gerufen und zu Steam gebracht werden - wann genau, darüber hat Newell keine Informationen preisgegeben. Er sei absolut davon überzeugt, dass man auf diesem Wege unter anderem Signale an Entwickler senden könne, was gut ankommt und was eher nicht. Und Modder schufen durch ihre Beiträge einen enormen Mehrwert, der definitiv finanziell ausgeglichen werden sollte. Dabei gab Newell offen zu, dass Valves erster Versuch, Mods zu monetarisieren, ordentlich in die Hose ging: "Die Skyrim-Sache war ein absolutes Chaos. Es war nicht der richtige Ort, um dieses spezifische Modell zu starten und wir taten einige richtig dumme Sachen beim Versuch es einzuführen.Wir mussten davon abweichen, aber das grundlegende Konzept von 'Gaming-Community-muss-die-Menschen-entlohnen-die-Werte-schaffen' ist sehr wichtig, oder?"

Wann genau und in welchen Spielen die Bezahl-Mods ihre Rückkehr nach Steam feiern werden, steht bislang nicht fest. Es scheint jedoch bereits jetzt schon klar zu sein, dass dieser Schritt und in Zukunft erwartet.