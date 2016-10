Steam Sales am Wochenende: Fallout, Call of Duty und mehr

Auch an diesem Wochenende laufen bei Steam wieder zahlreiche interessante Sonderaktionen. So sind zum Beispiel alle Teile Fallout-Reihe herabgesetzt. Das aktuelle Fallout 4 gibt's beispielsweise für nur noch 29,99 Euro, den dazugehörenden Season Pass für 33,49 Euro. Der Serienerstling kostet knapp 5 Euro. Jeweils um die Hälfte auf 9,99 Euro reduziert sind außerdem alle drei Call-of-Duty-Teile mit Weltkriegs-Setting, also Call of Duty (1), 2 sowie World at War.

Im Rahmen einer Publisher-Aktion sind auch die Spiele und Tools von Degica Games billiger als sonst zu haben. Eine kleine Auswahl: RPG Maker VX Ace für 6,49 Euro, RPG Maker VM für 36,99 Euro, Spriter für 27,49 Euro, Skyborn für 2,99 Euro, Echoes of Aetheria für 6,49 Euro und Mythos: The Beginning für 1,49 Euro. Letzter Weekend Deal bei Steam ist Stellaris. Zum Release des Leviathans-DLC ist das Hauptspiel in allen Varianten um ein Viertel im Preis gesenkt. Lediglich noch bis Morgen ist der Pixel-Western Westerado: Double Barreled für nur 5,99 Euro zu haben. Darüberhinaus sind im Rahmen der üblichen Steam Weekly Deals natürlich wie immer mehrere Dutzend Titel günstiger.

