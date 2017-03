Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 20.03. - Spider-Man, BioShock und mehr

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Fans der Comicfigur Spider-Man können sich freuen. Im heutigen Steam-Rabattführer wird Spider-Man: Shattered Dimensions zum reduzierten Preis angeboten. Außerdem gelten die Angebote des 2K Publisher Weekends 2017 nur noch im Laufe des Tages. BioShock: The Collection, Borderlands 2 und X-COM sind nur ein kleiner Teil der riesigen Auswahl an 2K-Titeln, die der Steam-Rabattführer bietet. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Spider-Man™: Shattered Dimensions: 67 Prozent Rabatt, 9,89 Euro (endet am 21.03. um 18 Uhr)

Battleborn: 75 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

2K Publisher Weekend 2017

Borderlands 2 Game of the Year: 78 Prozent Rabatt, 9,89 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

Sid Meier's Civilization® V: 75 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

BioShock: The Collection: 75 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr) - auch die einzelnen BioShock-Episoden sind derzeit im Angebot zu haben

Spec Ops: The Line: 80 Prozent Rabatt, 3,99 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

The Darkness II: 85 Prozent Rabatt, 4,49 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

NBA 2K17: 40 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

Mafia III: 67 Prozent Rabatt, 16,49 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

XCOM® 2: 60 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

Play For Free

ORION: Prelude: kostenlos spielbar (endet am 20.03 um 18 Uhr)

Weekend Deal

Grim Dawn: 50 Prozent Rabatt, 12,49 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

DOOM: 50 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

Total War: WARHAMMER: 50 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 20.03. um 18 Uhr)

HITMAN™: 50 Prozent Rabatt, 24,99 Euro (endet am 21.03. um 18 Uhr)