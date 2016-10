Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 28.10. - Splinter Cell Blacklist und The Banner Saga 2

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

An diesem Wochenende gibt euch Steam die Möglichkeit, die komplette Stealth-Serie Tom Clancy's Splinter Cell neu zu erleben. Dabei schlüpft ihr in die Rolle des Geheimagenten Sam Fisher und schleicht euch im Namen des amerikanischen Geheimdienstes Third Echelon hinter feindliche Linien. Oder ihr versucht euch als aufopfernde Wildkatzen-Mama im Singleplayer-Adventure Shelter 2 und zieht eure Jungen in gefährlichen Gegenden auf. Aber keine Sorge, auch Weltraum-Fans kommen auf ihre Kosten! Steam bietet das facettenreiche Survival-Adventure The Solus Project zu einem unschlagbaren Preis. Diese und weitere interessante Steam-Deals findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

FortressCraft Evolved!: 75 Prozent Rabatt, 3,24 Euro (endet am 1.11. um 19 Uhr)

Shelter Complete Edition: 66 Prozent Rabatt, 9,52 Euro (endet am 28.10. um 19 Uhr)

Out of the Park Baseball 17: 75 Prozent Rabatt, 9,24 Euro (endet am 3.11. um 19 Uhr)

The Lonesome Fog: 25 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 28.10. um 19 Uhr)

Paws: A Shelter 2 Game: 25 Prozent Rabatt, 11,24 Euro (endet am 28.10. um 19 Uhr)

Play For Free!

Natural Selection 2: 50 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (Angebot endet am 1.11. um 19 Uhr)

Der Steam Weekend Deal

Tom Clancy's Splinter Cell Conviction Deluxe Edition: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (Angebot endet am 31.10. um 19 Uhr)

The Solus Project: 40 Prozent Rabatt, 11,39 Euro (Angebot endet am 31.10. um 19 Uhr)

Battlerite: 10 Prozent Rabatt, 17,99 Euro (Angebot endet am 1.11. um 19 Uhr)

Versus Evil Publisher Special auf Steam

The Banner Saga 2: 25 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (Angebot endet am 1.11. um 19 Uhr)

The Banner Saga: 70 Prozent Rabatt, 5,99 Euro (Angebot endet am 1.11. um 19 Uhr)

Guild of Dungeoneering: 66 Prozent Rabatt, 5,09 Euro (Angebot endet am 1.11. um 19 Uhr)

Habitat: 60 Prozent Rabatt, 5,99 Euro (Angebot endet am 1.11. um 19 Uhr)

Kyn: 80 Prozent Rabatt, 3,99 Euro (Angebot endet am 1.11. um 19 Uhr)

Armikrog: 70 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (Angebot endet am 1.11. um 19 Uhr)

Toren: 60 Prozent Rabatt, 3,99 Euro (Angebot endet am 1.11. um 19 Uhr)

Franchise - Splinter Cell

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (Angebot endet am 31.10. um 19 Uhr)

Tom Clancy's Splinter Cell Elite Echelon Edition: 75 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (Angebot endet am 31.10. um 19 Uhr)

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (Angebot endet am 31.10. um 19 Uhr)

Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (Angebot endet am 31.10. um 19 Uhr)

Tom Clancy's Splinter Cell: 75 Prozent Rabatt, 1,24 Euro (Angebot endet am 31.10. um 19 Uhr)