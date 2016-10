Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 17.10. - Endless Space und SMASH+GRAB

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Auch diesen Montag lohnt sich ein Blick in die Steam-Angebote! In SMASH+GRAB erwartet euch knallharte Action im Untergrund einer dystopischen Welt. Die mittelalterliche Survival-Simulation Reign Of Kings lädt mit ihrem ausgeklügelten Crafting-System zum Basteln ein. Strategie-Fans dürfen sich über den Steam-Rabatt auf das Endless-Franchise freuen. Diese und weitere interessante Steam-Deals findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Close Combat - Gateway to Caen: 60 Prozent Rabatt, 14,79 Euro (endet am 19.10. um 19 Uhr)

Disgaea PC: 25 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 17.10. um 19 Uhr)

Disgaea PC: Digital Dood Edition: 25 Prozent Rabatt, 15,74 Euro (endet am 17.10. um 19 Uhr)

Play For Free!

Chivalry: Medieval Warfare: 90 Prozent Rabatt, 2,29 Euro (Angebot endet am 17.10. um 19 Uhr)

SMASH+GRAB: 15 Prozent Rabatt, 16,99 Euro (Angebot endet am 18.10. um 19 Uhr)

Raw Data: 25 Prozent Rabatt, 27,74 Euro (Angebot endet am 17.10. um 19 Uhr)

Special Promotion

Reign Of Kings: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (Angebot endet am 25.10. um 19 Uhr)

Endless Space Gold: 75 Prozent Rabatt, 8,74 Euro (Angebot endet am 17.10. um 19 Uhr)

Trine Enchanted Edition: 85 Prozent Rabatt, 1,94 Euro (Angebot endet am 21.10. um 19 Uhr)

Trine 2: Complete Story: 85 Prozent Rabatt, 2,54 Euro (Angebot endet am 21.10. um 19 Uhr)

Endless Franchise

Endless Space - Emperor Edition: 75 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (Angebot endet am 17.10. um 19 Uhr)

Endless Legend - Classic Edition: 75 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (Angebot endet am 17.10. um 19 Uhr)

Dungeon of the Endless - Pixel Edition: 75 Prozent Rabatt, 2,99 Euro (Angebot endet am 17.10. um 19 Uhr)