Ihr mögt Strategiespiele und sucht etwas zum Dampf ablassen? Dann solltet ihr Plague Inc: Evolved einmal näher unter die Lupe nehmen. Eure Aufgabe in dem anspruchsvollen Simulator: Die gesamte Menschheit mit Hilfe eines Krankheitserregers auslöschen. Auf Steam erhaltet ihr heute für Plague Inc: Evolved einen satten Rabatt. Mit Command & Conquer erwartet euch ebenfalls ein Strategiespiel - allerdings müsst ihr hier die Welt im Jahre 2047 retten, statt sie zu zerstören. Viele Command & Conquer-Titel können heute zum Schnäppchenpreis erworben werden. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Plague Inc: Evolved: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 18.05. um 19 Uhr)

Midweek-Madness

Cossacks 3: 40 Prozent Rabatt, 11,99 Euro (endet am 18.05. um 19 Uhr)

Franchise-Command & Conquer

Command & Conquer 3: Tiberium Wars: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 17.05. um 19 Uhr)

Command & Conquer 4: Tiberian Twilight: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 17.05. um 19 Uhr)

Command & Conquer 3: Kane's Wrath: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 17.05. um 19 Uhr)

Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 17.05. um 19 Uhr)

Command & Conquer: Red Alert 3: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 17.05. um 19 Uhr)

Special Promotion

Fergus The Fly: 51 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 20.05. um 19 Uhr)

Polandball: Can into Space!: 60 Prozent Rabatt, 1,19 Euro (endet am 29.05. um 19 Uhr)

OVIVO: 10 Prozent Rabatt, 7,19 Euro (endet am 19.05. um 19 Uhr)

Zenzizenzic: 80 Prozent Rabatt, 1,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

EvilQuest: 50 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)