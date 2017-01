Hellion: Early-Access-Start auf Ende Februar verschoben, neuer Trailer

Hellion startet doch erst im nächsten Monat in die Early-Access-Testphase bei Steam. Der 2015 gegründete Entwickler Zero Gravity Games hat nun via Pressemitteilung den 24. Februar als Release-Termin für die Vorabversion bestätigt. Welche Inhalte dann schon geboten werden, bleibt indes abzuwarten. Bislang existiert nur eine Greenlight-Page. Offiziell gelistet bei Steam ist Hellion noch nicht. Auch die Vorbestellung ist deshalb nicht möglich. Den Preis kennen wir bislang genausowenig wie das voraussichtliche, finale Veröffentlichungsdatum. Immerhin gibt es einen neuen Trailer, der einige Umgebungen aus Hellion zeigt. Gameplay wird allerdings nicht geboten.

Laut Zero Gravity Gems handelt es sich bei Hellion um ein Multiplayer-Weltraum-Survival-Game. Schauplatz ist das titelgebende, angeblich physikalisch korrekt dargestellte Sonnensystem im 23. Jahrhundert. Die Spieler verkörpern Kolonisten, die sich nach einem langen Kryoschlaf in Hellion niederlassen wollen. Man muss kein Prophet sein, um vorhersagen zu können, dass dabei nicht alles glatt geht. Auf dem Programm stehen Raumschlachten, EVA-Ausflüge ins All, Ego-Shooter-Einlagen, Ressourcensammeln, Crafting und viele weitere Dinge. Das erinnert an Astroneer und natürlich auch Star Citizen. Angekündigt ist Hellion vorerst nur für den PC. Umsetzungen für Konsolen sind aber nicht ausgeschlossen. Eine Realisierung dürfte wohl nicht zuletzt vom Verlauf der Early-Access-Phase abhängen.

Quelle: Steam