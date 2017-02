Die Europäische Kommission hat eine Untersuchung gegen Steam-Betreiber Valve Software sowie die fünf bekannten Publisher Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media und ZeniMax Media eingeleitet. Grund sind die Verwendung von sogenannten "Geo-Blocking-Praktiken" beziehungsweise die Ermöglichung derselben. Damit ist die Tatsache gemeint, dass bei Dritten gekaufte Steam-Keys mitunter nur in bestimmten Regionen oder Ländern aktiviert werden können.

Laut Europäischer Kommission könnte dies einen Verstoß gegen die EU-Wettbewerbsregularien zum Nachteil des Verbrauchers darstellen. Durch "Geo-Blocking-Praktiken" könnten Käufer daran gehindert werden, von günstigeren Preisen in anderen Mitgliedsstaaten der EU zu profitieren. In erster Linie dienen Zwangsaktivierungen bei Steam und Co. zwar dazu, Softwarepiraten das Leben schwer zu machen und den Gebrauchtmarkt trocken zu legen. Das dadurch überhaupt erst möglich gemachte Verwenden von Geo-Blocks oder Region-Locks dürfte aber einen - für die Publisher - angenehmen Nebeneffekt darstellen.

