Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 08.05. - Shadowrun und Pulsar

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Das Wetter zieht an diesem Montag wahrscheinlich nur die wenigsten nach draußen. Wir zeigen euch heute wieder ein paar Spiele-Schnäppchen, mit denen ihr euch die regnerische Woche versüßen könnt. Mit Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition erwartet euch ein Cyberpunk-Rollenspiel mit einer sechstündigen Bonuskampagne. Außerdem könnt ihr im Early-Access-Spiel Pulsar: Lost Colony den Weltraum erforschen. Apropos Weltraum: Bis heute Abend bietet euch Steam noch sämtliche Star-Wars-Titel zu stark reduzierten Preisen. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 09.05. um 19 Uhr)

PULSAR: Lost Colony: 50 Prozent Rabatt, 11,49 Euro (endet am 08.05. um 19 Uhr)

Tom Clancy's The Division™: 50 Prozent Rabatt, 24,99 Euro (endet am 08.05. um 19 Uhr)

Rocket League®: 30 Prozent Rabatt, 13,99 Euro (endet am 08.05. um 19 Uhr)

Star Wars Universum

STAR WARS™ Republic Commando™: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 08.05. um 19 Uhr)

STAR WARS™ Battlefront™ II: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 08.05. um 19 Uhr)

STAR WARS™ Empire at War - Gold Pack: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 08.05. um 19 Uhr)

STAR WARS™ Jedi Knight II - Jedi Outcast™: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 08.05. um 19 Uhr)

LEGO® Star Wars™ III - The Clone Wars™: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 08.05. um 19 Uhr)

Special Promotion

Eldritch: 90 Prozent Rabatt, 1,19 Euro (endet am 14.05. um 19 Uhr)

Undefeated: 86 Prozent Rabatt, 1,81 Euro (endet am 12.05. um 19 Uhr)

Minion Masters: 80 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 17.05. um 19 Uhr)

DISTRAINT: 80 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 12.05. um 19 Uhr)

Winter Novel: 75 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 12.05. um 19 Uhr)