Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Shooterfans - aufgepasst! Während euch an diesem Wochenende zahlreiche Titel und Erweiterungen der Action-Legende Call of Duty erwarten, könnt ihr es auch mit Serious Sam so richtig krachen lassen. Beides ist zum Schnäppchenpreis auf Steam erhältlich. Außerdem kommen Fans von Telltale-Spielen voll auf ihre Kosten: The Wolf Among Us ist ein aufregendes Point&Click-Abenteuer, in dem ihr den Spielverlauf durch euer Handeln maßgeblich beeinflusst. Auch auf dieses Spiel erhaltet ihr bis morgen einen satten Rabatt. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

DEFCON: 85 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 19.05. um 19 Uhr)

DEFCON + Soundtrack DLC: 85 Prozent Rabatt, 1,94 Euro (endet am 19.05. um 19 Uhr)

The Wolf Among Us: 75 Prozent Rabatt, 5,74 Euro (endet am 20.05. um 19 Uhr)

Franchise-Call of Duty

Call of Duty: World at War: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Call of Duty®: Ghosts: 66 Prozent Rabatt, 20,39 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Call of Duty®: Modern Warfare® 2: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Call of Duty® 4: Modern Warfare®: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Call of Duty® 2: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Call of Duty®: Black Ops: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Call of Duty®: Black Ops II: 50 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Call of Duty®: Advanced Warfare - Gold Edition: 50 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Franchise-Wolfenstein

Wolfenstein: The Old Blood: 70 Prozent Rabatt, 5,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Wolfenstein: The New Order: 70 Prozent Rabatt, 5,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Weekend Deal

DRAGON BALL XENOVERSE 2: 50 Prozent Rabatt, 24,99 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Serious Sam Complete Pack: 92 Prozent Rabatt, 10,79 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Serious Sam VR: The First Encounter: 25 Prozent Rabatt, 27,74 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Serious Sam VR: The Second Encounter: 25 Prozent Rabatt, 27,74 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Devolver-Digital-Publisher-Weekend

Enter the Gungeon: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Dropsy: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Hotline Miami 2: Wrong Number: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Titan Souls: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Downwell: 50 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 22.05. um 19 Uhr)

Special Promotion

Unexplored: 20 Prozent Rabatt, 7,99 Euro (endet am 24.05. um 19 Uhr)

Angry Video Game Nerd II: ASSimilation: 30 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 30.05. um 19 Uhr)

The Adventures of Fei Duanmu 端木斐异闻录: 30 Prozent Rabatt, 2,79 Euro (endet am 25.05. um 19 Uhr)

Doom & Destiny: 50 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 30.05. um 19 Uhr)

Trine 2: Complete Story: 85 Prozent Rabatt, 2,54 Euro (endet am 31.05. um 19 Uhr)