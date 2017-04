Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 26.04. - Batman und Space Engineers

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Nachdem das aktuelle Wetter nicht wirklich zu einem Picknick im Park oder einem Feierabend-Bier mit Freunden einlädt, sollten gerade Freunde des Batman-Universum dem heutigen Steam-Rabattführer Beachtung schenken. So sind sämtliche Titel der Batman- und der Lego-Batman-Reihe zum reduzierten Preis erhältlich. Auch Fans des Sandbox-Genres kommen voll auf ihre Kosten. Sowohl Space Engineers, als auch Medieval Engineers können zum Schnäppchenpreis erworben werden. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Space Engineers: 70 Prozent Rabatt, 6,89 Euro (endet am 26.04. um 19 Uhr)

Medieval Engineers: 40 Prozent Rabatt, 11,39 Euro (endet am 26.04. um 19 Uhr)

Medieval Engineers und Space Engineers: 60 Prozent Rabatt, 14,80 Euro (endet am 26.04. um 19 Uhr)

Silence: 50 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 26.04. um 19 Uhr

Midweek Madness

Batman: Arkham City - Game of the Year Edition: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

Batman™: Arkham Origins: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

Batman™: Arkham Knight: 60 Prozent Rabatt, 7,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

LEGO Batman: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

LEGO® Batman 2 DC Super Heroes™: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition: 66 Prozent Rabatt, 15,28 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

LEGO Batman Trilogy: 75 Prozent Rabatt, 12,49 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

The Long Dark: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

Special Promotion

I Am The Hero: 50 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 09.05. um 19 Uhr)

Turbo Pug: 51 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 09.05. um 19 Uhr)

Shapes of Gray: 90 Prozent Rabatt, 0,69 Euro (endet am 01.05. um 19 Uhr)

UBERMOSH: 75 Prozent Rabatt, 0,47 Euro (endet am 08.05. um 19 Uhr)

Beholder: 55 Prozent Rabatt, 4,49 Euro (endet am 30.04. um 19 Uhr)