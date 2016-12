State of Decay 2: Gameplay-Szenen und Release-Termin erst auf der E3 2017

State of Decay 2 wurde auf der nach wie vor wohl bedeutendsten Computer- und Videospielemesse in diesem Jahr, der E3 2016, zwar angekündigt. Einzelheiten zu dem Zombie-Sequel hat Entwickler Undead Labs bis heute aber nur sehr sehr wenige bekannt gegeben. Das wird sich auch so bald nicht ändern. Erst auf der E3 2017, die vom 13. bis 15. Juni stattfindet, soll die vollständige Enthüllung stattfinden. Dann werden wir Gameplay-Szenen zu sehen bekommen, und auch den Release-Termin erfahren.

Da die Veröffentlichung nach wie vor für 2017 geplant ist, lässt sich aber schon jetzt festhalten, dass State of Decay 2 im 2. Halbjahr 2017 erscheinen wird. Geplant sind Fassungen für Windows 10 und Xbox One. Einen Steam-Release wird es demzufolge also nicht geben. Wobei hier das letzte Wort nicht gesprochen sein muss, siehe Quantum Break beispielsweise. Eine PS4-Version dürfte hingegen vollkommen ausgeschlossen sein. Im Anschluss könnt ihr euch nochmals den Ankündigungstrailer zu State of Decay 2 von der E3 2016 ansehen.

Quelle: Undead Labs