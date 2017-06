Starship Troopers: Traitor of Mars: CGI-Fortsetzung bringt Johnny Rico zurück

Der Film Starship Troopers aus dem Jahr 1998 kam aufgrund seiner Thematik rund um ein naziartiges Militärregime auf der Erde nicht bei allen Zuschauern an. Die Satire erreichte nicht jeden.

Dennoch sind mehrere Fortsetzungen zum Film auf DVD veröffentlicht worden. Das nun angekündigte fünfte Sequel Starship Troopers: Traitor of Mars bringt Johnny Rico zurück, den Helden aus dem ersten Film. Dieser wird nach einer Degradierung auf den Mars versetzt und stellt mit seiner Truppe die einzige Verteidigungslinie dar, als plötzlich die insektenartigen Bugs einen Überraschungsangriff starten.

Bei Starship Troopers: Traitor of Mars handelt es sich um einen komplett computeranimierten Film, in dem der Schauspieler Casper Van Dien die Rolle von Johhny Rico übernimmt. Van Dien spielte im Original den Helden und leiht ihm jetzt seine Stimme. Starship Troopers: Traitor of Mars kommt am 21. August in die USA in den Kinos. Über eine Veröffentlichung hierzulande gibt es momentan noch keine Informationen.

Quelle: Filmstarts