Eine weitere Neuankündigung auf Ubisofts E3-Pressekonferenz war Starlink: Battle for Atlas. Die "Open-World-Weltraum-Saga" soll im Herbst 2018 erscheinen und zwar ausschließlich für Konsolen (PS4, Xbox One, Nintendo Switch). Von einer PC-Fassung ist zumindest bislang keine Rede. Das dürfte wohl unter anderem daran liegen, dass Starlink: Battle for Atlas als ein sogenanntes "Toys-to-Life"-Game konzipiert ist. Dieses Genre ist auf dem PC nicht wirklich populär.

Die "clevere" Bau-Mechanik von Starlink: Battle for Atas erlaubt es den Spielern nämlich, "echte und physische Raumschiffe zu erstellen und individuell anzupassen". Der Clou ist nun, dass diese Raumschiff-Modelle genauso in Starlink: Battle for Atas auftauchen und dort direkt in die virtuelle Schlacht eingreifen können. Das erinnert an Lego Dimensions und natürlich Skylanders, das wohl nach wie vor bekannteste Toys-to-Life"-Game. Auch auf dem Bildschirm soll dank Verwendung der Snowdrop Engine (erstmals bei The Division im EInsatz) die Post abgehen. Der E3-Trailer zeigt erste Spielszenen aus Starlink: Battle for Atlas.