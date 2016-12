Stardew Valley: Einsteiger-Guide mit Tipps für den Start ins Farmer-Leben

Quelle: Chucklefish

Stardew Valley: Einsteiger-Guide mit Tipps und Tricks für den Start ins Farmer-Leben

Mit dem Release von Stardew Valley auf PS4 und Xbox One starten auch Konsolenspieler in das virtuelle Farmer-Leben. Säen, gießen, ernten: Worauf ihr beim Spielbeginn achten solltet, fassen wir in unseren Stardew Valley-Tipps zusammen. Die kleine Anleitung richtet sich speziell an Spieler, die ohne Vorkenntnisse aus der seit Februar 2016 erhältlichen PC-Version mit der Bauernhofsimulation beginnen. Den Guide haben wir weitestgehend ohne Spoiler verfasst.