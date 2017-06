Endlich! Stardew Valley ist nun auch für PS4 und Xbox One auf Deutsch verfügbar. Mit dem Patch 1.20 liefern die Entwickler deutsche Bildschirmtexte für das Farmabenteuer nach. PC-Spieler dürfen schon seit April die Felder bestellen und Tiere großziehen. Der Patch zu Stardew Valley wiegt etwas mehr als 100 MB und lässt sich ab sofort aus dem PlayStation Network für PS4 sowie via Xbox Live für Xbox One herunterladen. Habt ihr das Spiel installiert, so lädt sie das Update automatisch herunter.

Solltet ihr noch auf die deutschen Bildschirmtexte gewartet haben und erst jetzt ins Spiel einsteigen, so nutzt doch unseren Einsteiger-Guide zu Stardew Valley. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte für einen perfekten Spielstart. Stardew Valley für PS4 und Xbox One steht im PSN sowie im Xbox Live-Store für standardmäßige 14,99 Euro zum Download bereit. Es ist durchaus möglich, dass die Farm-Simulation im Harvest Moon-Stil künftig auch als Angebot etwas preiswerter zu haben ist. Wie die Entwickler des Spiels bereits bestätigten, arbeiten sie fieberhaft an einem Multiplayer-Modus.



Stardew Valley 1.2 patch (Languages and "snappy" controller menus) is now Live on XBOX and PS4 — ConcernedApe (@ConcernedApe) 22. Juni 2017