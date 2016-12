Stardew Valley: Bild auf PS4 abgeschnitten? - So behebt ihr den Fehler

Endlich hat das Leben wieder einen Sinn! Stardew Valley ist nun auch für PS4 und Xbox One erhältlich. Einige User berichten jedoch von einem kleinen Problem mit der Zoom-Einstellung. Dabei werden Bildränder so abgeschnitten, dass die Ausdaueranzeige links und unten nicht mehr zu sehen ist. Wir haben in der PlayStation 4-Version von Stardew Valley den Test gemacht und das Problem gefunden. Offenbar hat das Spiel ein Problem mit dem Overscan-Feature einiger älterer TV-Geräte. Dieses Feature soll unsaubere Bildränder kaschieren oder aber (bei Plasma-TV-Geräten) schwarze Bildränder entfernen, um das sogenannte Einbrennen zu verhindern. Der Entwickler des Spiels arbeitet bereits fieberhaft an einem Patch, der das Problem für ältere TV-Modelle behebt, bei denen sich der Overscan nicht deaktivieren lässt.

Stardew Valley (PS4) - Lösung für das Zoom-Problem

In unserem Test mit einem Panasonic-Plasma aus dem Jahr 2009 konnten wir durch das Ausschalten des Overscan-Features die Bilddarstellung optimieren. Die entsprechende Einstellung findet ihr im Setup-Menü des TV-Gerätes. Bei Samsung-TV-Geräten behebt ihr das Problem, indem ihr mit der Menü-Taste unter "Bild > Bildoptionen" die Einstellung auf "nur Scan" setzt. Wann das Update zu Stardew Valley erhältlich ist, das das Problem für andere TV-Geräte ohne spezielle Einstellungen des Overscans behebt, ist aktuell nicht bekannt. Habt ihr Erfahrungen mit der Xbox One-Version des Spiels? Habt ihr Lösungen des Problems für andere TVs Gefunden? Hinterlasst uns doch einen Kommentar mit euren Tipps.

Stardew Valley ist für PS4 und Xbox One für 14,99 Euro zum Download via PSN und Xbox One erhältlich. Im guten, alten Harvest Moon-Stil bewirtschaftet ihr eine Farm, pflegt Freundschaften sowie Geschäftsbeziehungen mit Dorfbewohnern, erkundet Höhlen, erledigt Quests und vieles mehr. Auf dem PC ist das Spiel via Steam bereits seit Februar 2016 zum Download erhältlich. Nun dürft ihr endlich auch auf der Couch mit Controller gießen, ernten und anpflanzen. Habt ihr andere Probleme mit der Konsolenversion zu Stardew Valley? Dann hinterlasst und doch ebenfalls einen Kommentar. In der folgenden Galerie zeigen wir euch zwei Bilder, eines mit und eines ohne Overscan. Dabei handelt es sich um abfotografierte Bilder, da die Screenshot-Funktion der PlayStation 4 nur Konsolen-seitig Bilder knipst.

Stardew Valley auf PS4 mit und ohne Overscan in der Bildergalerie