Stardew Valley auf PS4 stürzt bei euch auch ständig zwischen dem 3. und 4. Tag ab? Dann haben wir einen Workaround für euch! Nach dem Absturz wird permanent der PSN-Fehlercode CE-34878-0 eingeblendet. Das Problem lässt sich aktuell dadurch beheben, wenn ihr eure Systemsprache für die PlayStation 4 auf Englisch stellt. Danach sollte das Spiel ganz normal abspeichern, und der vierte Tag beginnt wie gewohnt. Im offiziellen Stardew Valley-Forum ist dieser Bug bereits bekannt, es wird bereits an einem Fix gearbeitet. Wann ein Patch für die PS4-Version zum Download bereitsteht, ist aktuell noch nicht bekannt.

Auch auf der Xbox One kommt es derzeit noch zu Problemen in der Harvest Moon-Hommage. Außerdem gibt es aktuell noch Probleme mit dem Overscan in Stardew Valley mit ältern TV-Modellen. Dabei wird das Bild auf dem Fernseher ein klein wenig hereingezoomt, so dass beispielsweise rechts die Ausdaueranzeige des Spielers nicht zu sehen ist. Um das Problem zu beheben, sollte der Overscan des HD-Fernsehers ausgeschaltet werden. Einige Fernseher lassen das leider nicht zu, weshalb Betroffene tatsächlich auf einen Patch warten müssen.

Solltet ihr trotz Umstellung der PS4-Systemsprache in Stardew Valley weiterhin Probleme mit Abstürzen haben, dann schickt doch dem Entwickler eure betroffenen Savegames per E-Mail. Kopiert hierfür eure Spielstände auf USB und packt diese in eine E-Mail an contact@chucklefish.org. Wie ihr Spielstände auf der PlayStation 4 auf einen USB-Stick kopiert, erfahrt ihr in der entsprechenden Anleitung auf playstation.net. Sofern ihr keinerlei Probleme im neuen Farm-Abenteuer habt, so nutzt doch unseren Stardew Valley-Einsteiger-Guide mit Tipps zu den ersten Schritten auf der Farm.