Starcraft: ​Spieler findet Gold-Master-CD und schickt sie an Blizzard - erhält Reise zur Blizzcon

Reddit-Nutzer Khemist49 machte auf Ebay einen sensationellen Fund: In einer ersteigerten "Kiste voller Blizzard-Zeug" entdeckte er eine CR-R mit der Aufschrift "Starcraft: Gold Master Source Code". Die für interne Zwecke gedachte Starcraft-Fassung machte er mit Fotos über Reddit öffentlich. Es dauerte nicht lange, bis Khemist49 Anfragen von Nutzern erhielt, ob er den Inhalt der CD-R nicht kopieren und zum Download bereitstellen könnte. In einem weiteren Post schrieb er, dass ihn die Entscheidung geradezu wahnsinnig mache, was er mit der Gold-Master-Pressung des Strategie-Hits anstellen solle.

Viel Zeit zum Überlegen blieb ihm wohl nicht, denn wenige Tage später meldete sich Eigentümer Blizzard. Das Entwicklerstudio fragte ihn, ob er die Disk mit den nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Quelltexten an den Hersteller senden könne, schließlich befänden sich darauf geistiges Eigentum und Betriebsgeheimnisse. Der Bitte kam Khemist49 nach. Blizzard bedankte sich zunächst mit einem Exemplar von Overwatch und einem Gutschein im Wert von 250 US-Dollar für den Blizzard-Store. Doch damit nicht genug.

Wenig später erhielt er einen Anruf von einem Blizzard-Mitarbeiter: "Er fragte mich, ob ich schon mal von der Blizzcon gehört hätte", schreibt Khemist49. "Ich sagte ihm: Ja, na klar. Nur leider ist es für mich nahezu unmöglich, die Blizzcon zu besuchen. Ich wohne an der Ostküste der USA und die Badges sind bereits ausverkauft, bevor man die Shop-Webseite aktualisieren kann."

Der Blizzard-Mitarbeiter entgegnete ihm: "Der Grund, weshalb wir anrufen, ist, dass wir dich gerne zur Blizzcon einladen wollen - wir übernehmen alle Unkosten und wollen dir ein paar Drinks spendieren." Die Freude dürfte bei Khemist49 riesig sein. Als weiteres Schmankerl schenkte ihm Blizzard eine große Kiste mit PC-Peripherie von Overwatch und Diablo. Für Khemist49 hat es sich also vollends gelohnt, den ungewöhnlichen Ebay-Fund zurück zum Hersteller zu schicken.

Via Kotaku