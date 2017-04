Starbreeze mit Multiplayer-Fokus - Singleplayer-Spiele bringen zu wenig ein

Eine traurige Nachricht gibt's heute für Fans von Spielen wie Brothers: A Tale of Two Sons. Die schwedischen Entwickler des emotionalen Abenteuers wollen sich in Zukunft ausschließlich auf Mehrspieler-Titel konzentrieren. Das gab Almir Listo, Global Brand Director des Entwicklers und Publishers auf der Entwickler-Konferenz Reboot Develop 2017 bekannt. Diese Entscheidung sei vor allem aus Gründen der Finanzierung gefallen.

Laut Listo sei es sehr schwierig, die Entwicklung von Singleplayer-Titeln zu finanzieren. Denn um stetige Einnahmen zu garantieren, müsste der Entwickler konstant neue Inhalte für ein Spiel erschaffen können, um Umsatz zu generieren. Das funktioniere bei Spielen wie Payday wunderbar, sei jedoch bei Spielen wie Brothers: A Tale of Two Sons unmöglich - denn das Abenteuer hat ein finales Ende und warf damit nur einmal pro Käufer Gewinn ab. Listo äußert sich zu dem Problem folgendermaßen: "Eines der Probleme von Brothers: A Tale of Two Sons war, dass es keinen Wiederspielwert gab. Es ist eine tolle Geschichte, die jedoch ein definitives Ende besaß. So viele nette E-Mails und Komplimente wir auch erhalten haben ... das Gehalt zahlen sie nicht."

In Zukunft wird Starbreeze sich also auf das Entwickeln von Multiplayer-Titeln beschränken. Dass das nichts Schlechtes ist, haben sie mit Payday bewiesen. Als Publisher werde sich Starbreeze jedoch weiterhin auch um Singleplayer-Spiele kümmern und Titel von externen Entwicklern veröffentlichen.

Quelle: wccftech