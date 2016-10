Nachdem Lucasfilm etliche Monate damit zugebracht hatte, mit Alden Ehrenreich den hoffentlich passenden Darsteller für die Rolle des jungen Han Solo im kommenden Star-Wars-Spin-Off auszumachen, gilt es nun offenbar, die gleiche Sorgfalt auch im Casting anderer wichtiger Rollen an den Tag zu legen. Wie die für gewöhnlich gut informierten Brancheninsider vom Hollywood Reporter nun berichten, scheint die Suche für die weibliche Hauptrolle beinahe beendet und der Kandidatinnenkreis stark eingegrenzt. Offenbar sollen in dieser Woche drei Schauspielerinnen getestet werden - die aus dem Boxerdrama Creed bekannte Tessa Thompson, Divergent-Darstellerin Zoe Kravitz, sowie Naomi Scott, die wir aus Der Marsianer - Rettet Mark Watney kennen.

Um welche Figur es sich bei der weiblichen Hauptrolle genau handelt, ist unklar - die Seite Filmstarts vermutet, dass es sich um die in den zum Kanon gehörenden Star-Wars-Comicbüchern auftauchende Sana Starros handeln könnte. In diesen Geschichten gaben sich Han und Starros als Ehepaar aus und agierten lange Zeit als Gaunerduo. Sollte diese plausibel klingende Spekulation zutreffen, hätten wir damit auch bereits einen Hinweis auf die mögliche Handlung des von den Regisseuren Phil Lord und Christopher Miller inszenierten Han-Solo-Spin-Offs.

Derweil geht außerdem die Suche für einen geeigneten Schauspieler für den Part des jungen Lando Calrissian weiter: Wie schon vor einigen Wochen bekannt wurde, galt der aus der Serie Community bekannte Donald Glover als Favorit, laut dem Hollywood Reporter sollen zudem noch der aus der Netflix-Serie The Get Down bekannte Yahya Abdul-Mateen II sowie Straight-Outta-Compton-Star O'Shea Jackson, Sohn des berühmten Hip-Hop-Künstlers Ice Cube, im Rennen um die Rolle des charmanten Gauners sein. Dieser wurde im Original von Billy Dee Williams dargestellt.

Der Han-Solo-Film soll am 24. Mai 2018 in die Kinos kommen. Für weitere Neuigkeiten und erste Bilder und Trailer haltet ihr auch weiterhin einfach unsere verlinkte Themenseite im Auge.

Quellen: The Hollywood Reporter, Filmstarts