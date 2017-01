Star Wars: Dreharbeiten für Han-Solo-Film offiziell gestartet

Nach den spannenden Besetzungsneuigkeiten der vergangenen Wochen und Monate rund um Star Wars geht es nun endlich ins Eingemachte: Die Dreharbeiten für das Han-Solo-"Spin-Off" haben offiziell begonnen. Gestern veröffentlichte Christopher Miller, der zusammen mit seinem langjährigen Filmpartner Phil Lord die Regie führt, ein erstes Foto vom Set auf Twitter. Zu sehen ist eine Filmklappe, die neben den üblichen Angaben auch den offiziellen Titel des Films enthüllt - zumindest den vorübergehenden. Denn bei "Star Wars: Red Cup" handelt es sich natürlich nicht um den endgültigen, sondern vielmehr um einen Arbeitstitel. Dafür garnierte Miller seinen Tweet mit einem Wortspiel, das den meisten Star-Wars-Fans ein Lächeln aufs Gesicht zaubern dürfte.



Han

First

Shot pic.twitter.com/KReR6rgKFT — Chris Miller (@chrizmillr) 30. Januar 2017

"Han First Shot" ist natürlich eine klare Anspielung auf das wohl berühmteste Fanärgernis der Popkultur, das als Runningag "Han shot first" im Internet kursiert. Dabei geht es bekanntlich um die berüchtigten Digitalnachbearbeitungen, die Star-Wars-Erfinder George Lucas über die Jahre an der tödlichen Konfrontation zwischen Han Solo und dem Kopfgeldjäger Greedo im ersten Krieg der Sterne aus dem Jahr 1977 vornahm.

Hans Soloabenteuer entspringt einem Drehbuch des Vater-Sohn-Gespanns Lawrence und Jon Kasdan und soll Schauspieler Alden Ehrenreich als den berühmten Schmuggler in Szene setzen. Neben ihm sind zudem die Darsteller Emilia Clarke, Donald Glover und Woody Harrelson bestätigt. Der Film soll offiziell am 25. Mai 2018 in die Kinos kommen - Gerüchte besagen allerdings sogar eine Verschiebung auf den Dezember 2018.

Via Gamespot