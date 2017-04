Star Wars 9: Überraschender Kinostart im Mai 2019 enthüllt

Die Star-Wars-Filme erschienen traditionell immer im Mai - doch mit der Übernahme von Lucasfilm durch Disney änderte sich dies. Sowohl Star Wars: Episode 7 - Das Erwachen der Macht als auch das erste Spin-Off Rogue One: A Star Wars Story erschienen im Dezember - und das mit Erfolg. Das Weihnachtsgeschäft hatten sie damit quasi für sich und mauserten sich zu riesigen Boxoffice-Erfolgen. Mit kommenden Ablegern des Weltraummärchens will Disney aber offenbar wieder zu alten Tugenden und Veröffentlichungsterminen zurückkehren.

Soll das "Han Solo"-Spin-Off bereits im Mai 2018 in die Kinos kommen, soll Star Wars: Episode 9 offenbar ebenfalls wieder im Traditionsmonat erscheinen - und zwar am 24. Mai 2019, wie Disney offiziell bekannt gegeben hat. Warum genau der Micky-Maus-Konzern seine Strategie jetzt ändert, ist unklar, zumal der kommende Star Wars: Episode 8 - Die letzten Jedi noch im Dezember dieses Jahres starten soll, konkret am 14. Dezember 2017. Damit wird die vorerst abschließende Episode 9 der einzige Film der neuen Trilogie sein, der wieder im Mai statt zu Weihnachten in die Kinos kommt.

Star Wars: Episode 9 entsteht unter der Regie von Colin Trevorrow, der etwa für den Blockbuster Jurassic World verantwortlich zeichnet. Gerüchte sagen, dass die Dreharbeiten für den Film noch im Juli dieses Jahres offiziell beginnen sollen. Für kommende Informationen rund um Star Wars: Episode 9 haltet Ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

Quelle: Screenrant