Star Wars Episode 9: Disney will Prinzessin Leia zurückbringen

Star Wars: Episode 9 wird - abgesehen von den Spin-Offs - der erste Teil der Weltraum-Saga sein, in dem Carrie Fisher nicht als Prinzessin Leia auftritt. Denn die Schauspielerin verstarb überraschend am 27. Dezember 2016 an einem Herztillstand.

Da die Darstellerin aber auch für den neunten Teil der Reihe geplant war und einen wichtigen Part in der Geschichte des Films spielen sollte, stellt sich nun natürlich die Frage, wie das Filmstudio Disney weiter vorgehen wird. Diese Woche sollten sowohl Colin Trevorrow, Regisseur von Episode 9, als auch Rian Johnson, Regisseur von Episode 8, Meetings mit Disney und Lucasfilm haben, um zu besprechen, wie mit der Rolle von Prinzessin Leia für die Zukunft verfahren wird.

Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass Disney sich in Verhandlungen mit der Familie von Carrie Fisher befindet. Es mag sich ziemlich überhastet anhören, doch die Vor-Produktion von Star Wars: Episode 9 hat bereits begonnen und die Dreharbeiten werden entweder Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres starten, sodass der Film pünktlich Ende 2019 in die Kinos kommen kann. Angeblich möchte Disney auch in Zukunft nicht auf das Aussehen von Carrie Fisher als Prinzessin Leia verzichten, weswegen sich die Verhandlungen darum sehen sollen, Fishers Äußeres digital reproduzieren zu lassen. Natürlich handelt es sich hierbei noch um Gerüchte, doch sollten sie zutreffen, dann werden wir in Star Wars: Episode 9 wohl eine CGI-Leia sehen, ähnlich wie dies bereits in Rogue One: A Star Wars Story mit Peter Cushing als Gouverneur Tarkin der Fall ist.

